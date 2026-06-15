Пятьдесят студентов из Подмосковья отправились в путешествие по программе Росмолодежи

Пятьдесят студентов из Подмосковья приняли участие в поездке «Сергиев Посад — Сокровища Подмосковья» в рамках программы Росмолодежи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Ребята посетили этнопарк «Кочевник», где познакомились с атмосферой кочевой жизни, узнали о быте и традициях различных народов, а также приняли участие в мастер-классах и интерактивных мероприятиях. В Сергиевом Посаде учащиеся побывали в Троице-Сергиевой лавре — одном из главных духовных центров России и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Программа «Больше, чем путешествие» от Росмолодежи позволяет молодым людям из всех 89 регионов России увидеть уникальные места страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимые проекты и найти новых друзей.

Партнером Всероссийского конкурса «Больше, чем путешествие» выступает Росдетцентр | РДЦ, который помогает воплощать мечты молодых людей в реальные дорожные приключения. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке: [Росдетцентр | РДЦ](https://vk.com/club218341918).