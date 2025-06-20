Росмолодежь не поддержала идею повышения возраста молодежи до 40 лет

Росмолодежь не поддерживает идею повышения возраста молодежи до 40 лет. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, его слова привело РИА «Новости» .

«У нашей команды четкая позиция, что 35 лет — достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы поднимать этот возраст до 40 лет», — сказал Гуров.

Он отметил, что в России много людей в возрасте от 18 до 35 лет, а сама программа нацпроекта «Молодежь и дети» направлена на 37 миллионов россиян.

«В 35 лет человек взрослеет, понимает, кем хочет быть, заводит семью. Многие меры, которыми мы занимаемся — вопросы жизненной навигации, чтобы человек разобрался, что хочет делать, кем хочет быть. Если будем вести до 40 лет, то это уже некорректно», — отметил глава Росмолодежи.

Благодаря повышению возраста молодежи до 35 лет увеличилось россиян, имеющих право на государственную поддержку — субсидии на жилье, частичную компенсацию ипотечных кредитов, льготную ипотеку, дополнительные отпуска для студентов-заочников и помощь с учебой.