Депутат Киселев: повышение возрастного порога молодежи до 40 лет пока не планируется

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Михаил Киселев в разговоре с ОТР сообщил, что в России пока не обсуждается увеличение возраста молодежи на законодательном уровне. Сейчас этот показатель установлен в диапазоне от 14 до 35 лет согласно федеральному закону № 489-ФЗ.

«Увеличение возраста молодежи ВОЗ связано с ростом продолжительности жизни. В России рамки остаются прежними, поскольку у нас хорошо отработаны механизмы работы с молодежью 14-18 лет», — уточнил Киселев.

Благодаря расширению границы возраста молодежи до 35 лет увеличилось число молодых россиян, имеющих право на государственную поддержку. Среди таких мер — субсидии на жилье, льготная ипотека, частичная компенсация ипотечных кредитов семьям с тремя и более детьми, помощь с учебой и дополнительные отпуска для студентов-заочников.

Однако расширение возрастных границ требует значительных бюджетных затрат. Сейчас усилия направлены на разработку механизмов поддержки молодежи 25-35 лет.