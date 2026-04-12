Раскрыто, сколько зарабатывают начинающие космонавты в России

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что оклад начинающего космонавта составляет 180 тысяч рублей. В беседе с ТАСС он пояснил, что в дальнейшем эта сумма повышается, с учетом опыта пилота.

«Оклад начинающего космонавта после зачисления в специальный отряд составляет 180 тысяч рублей, по мере продвижения по профессиональной службе сумма будет расти», — сказал он.

Сафонов пояснил, что базовый оклад у космонавта-испытателя варьируется в пределах от 180 тысяч до 250 тысяч рублей, так как зависит от того, какую должность он занимает и какие функции исполняет. Он добавил, что еще применяются тарифные коэффициенты.

В качестве примера он привел оклады космонавтов от первого до третьего класса. Если у пилота третий класс, то его оклад может достигать 300 тысяч рублей, а у первого класса — до 500 тысяч. Также учитываются стаж работы и выходы в космос. Зарплата инструктора-космонавта может превышать 1,3 миллиона рублей.

Ранее экипаж Международной космической станции поздравил россиян с Днем космонавтики.