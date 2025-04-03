Роскомнадзор захотел следить за роутерами россиян

Роскомнадзор обязал российских интернет-провайдеров предавать данные о пользовательском оборудовании. Об этом сообщил «КонсультантПлюс».
Провайдеров обязали передавать также IP-адреса для идентификации устройств. Информация должна направляться через личный кабинет на портале РКН в XML-формате или через интерактивные формы.
Операторы обязаны предоставить данные в течение полугода, новые — за 15 дней с начала работы. По запросу РКН данные необходимо передать в течение часа.
С 1 апреля управляющие компании получили право демонтировать оборудование «неугодных» провайдеров. Компании обязаны в течение года привести коммуникации в соответствии с новыми правилами — провода и оттяжки не должны затруднять доступ к инженерному оборудованию, все, что устанавливается на кровле, должно быть в свободном доступе.
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