Запутались в проводах. Грозят ли домам россиян массовые отключения от интернета

С 1 апреля управляющие компании получили право демонтировать оборудование «неугодных» провайдеров. Россияне переживают, что останутся без интернета из-за того, что коммунальщики откроют охоту на нерадивых операторов связи. Однако УК понимают, что из-за этого пострадают обычные люди, и не пойдут сразу же на крайние меры, предположил в беседе с 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист выразил уверенность, что сейчас идет медийное пикирование между теми силами, которые лоббируют интересы ЖКХ и операторов сотовой связи. Все из-за федерального закона № 67-ФЗ от 6 апреля 2024 года, регламентирующего требования к оборудованию и линиям связи интернет-провайдеров.

Мы же понимаем, что очень многие сети, особенно не в новостройках, прокладывают как бог на душу положит — поверх других, полусгнивших проводок и так далее. Ведь главное оператору проложить, чтоб побыстрее все заработало и начать получать прибыль.

Согласно этим поправкам, все, что расположено в многоквартирных домах, должно соответствовать единым типовым требованиям. Например, провода и оттяжки не должны затруднять доступ к инженерному оборудованию. Также логично, что все, что устанавливается на кровле, должно быть в свободном доступе, кабели лучше вводить в дом подземным способом, а не сверлить отверстия в стенах, как это часто делается.

Кроме того, сами сети должны идентифицировать себя, чтобы можно было понять, кому они принадлежат и к кому обращаться в случае необходимости срочного ремонта.

«И вот на эти вещи отводился год, чтобы привести все это в порядок. Понятно, что срок нереальный. И, я думаю, вокруг него развернулась борьба: ЖКХ предлагали меньше времени, операторы просили больше, в итоге сошлись на годе. Понятно было, что за год никто ничего не приведет в порядок», — подчеркнул Соловьев.

В преддверии окончания этого года управляющие компании могут ввести ограничения.