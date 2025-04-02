Запутались в проводах. Грозят ли домам россиян массовые отключения от интернета
Юрист Соловьев: массовых отключений россиян от интернета не будет
С 1 апреля управляющие компании получили право демонтировать оборудование «неугодных» провайдеров. Россияне переживают, что останутся без интернета из-за того, что коммунальщики откроют охоту на нерадивых операторов связи. Однако УК понимают, что из-за этого пострадают обычные люди, и не пойдут сразу же на крайние меры, предположил в беседе с 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Специалист выразил уверенность, что сейчас идет медийное пикирование между теми силами, которые лоббируют интересы ЖКХ и операторов сотовой связи. Все из-за федерального закона № 67-ФЗ от 6 апреля 2024 года, регламентирующего требования к оборудованию и линиям связи интернет-провайдеров.
Мы же понимаем, что очень многие сети, особенно не в новостройках, прокладывают как бог на душу положит — поверх других, полусгнивших проводок и так далее. Ведь главное оператору проложить, чтоб побыстрее все заработало и начать получать прибыль.
Иван Соловьев
юрист
Поэтому представители управляющих компаний и жилищно-коммунального хозяйства выступили с инициативами, которые привели к появлению поправок.
Согласно этим поправкам, все, что расположено в многоквартирных домах, должно соответствовать единым типовым требованиям. Например, провода и оттяжки не должны затруднять доступ к инженерному оборудованию. Также логично, что все, что устанавливается на кровле, должно быть в свободном доступе, кабели лучше вводить в дом подземным способом, а не сверлить отверстия в стенах, как это часто делается.
Кроме того, сами сети должны идентифицировать себя, чтобы можно было понять, кому они принадлежат и к кому обращаться в случае необходимости срочного ремонта.
«И вот на эти вещи отводился год, чтобы привести все это в порядок. Понятно, что срок нереальный. И, я думаю, вокруг него развернулась борьба: ЖКХ предлагали меньше времени, операторы просили больше, в итоге сошлись на годе. Понятно было, что за год никто ничего не приведет в порядок», — подчеркнул Соловьев.
В преддверии окончания этого года управляющие компании могут ввести ограничения.
Но они же понимают, что если они начнут что-то ограничивать, пострадают люди. Конфликта они не хотят, потому что требования требованиями, но все-таки интересы жильцов тоже нужно соблюдать, поэтому все это продолжается на уровне пикировок.
Иван Соловьев
юрист
Теперь операторы связи, по словам юриста, публикуют сообщения о том, что представители управляющей компании могут прийти и перерезать провода или опечатать блоки, ограничивающие доступ к ним.
«Но вот сейчас, вместо того чтобы рефлексировать и заниматься пикировками в СМИ, лучше бы операторы связи провели ревизию и доложили бы людям, и в том числе законодателям, сколько сетей уже привели в порядок, а сколько не успели», — заявил юрист.
Это было бы полезно и конструктивно, подчеркнул Соловьев. На основе того, что уже сделано, можно было бы определить, за какое время удастся операторам завершить оставшиеся задачи и приступить к реализации новых.