Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных у россиян

Роскомнадзор выступил с предложением ограничить сбор персональных данных в России. Об этом со ссылкой на источник сообщил РБК .

По предварительной информации, ведомство выступает за сбор только необходимых сведений.

«Организации смогут собирать только те сведения, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач. Сбор будет возможен не по согласию граждан, а только на основании закона», — уточнил собеседник издания.

В Роскомнадзоре также отметили, что персональные данные сейчас нередко собирают без какой-либо четкой цели их использования, а оператором персональных данных является тот, кто их обрабатывает.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов призвал россиян не оставлять в Сети лишнюю информацию о себе, чтобы снизить риск утраты или взлома персональных данных. Он отмечал, что крупные «сливы» баз данных происходят на сайтах интернет-магазинов и сервисов доставки.