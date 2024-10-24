Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных у россиян
Роскомнадзор выступил с предложением ограничить сбор персональных данных в России. Об этом со ссылкой на источник сообщил РБК.
По предварительной информации, ведомство выступает за сбор только необходимых сведений.
«Организации смогут собирать только те сведения, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач. Сбор будет возможен не по согласию граждан, а только на основании закона», — уточнил собеседник издания.
В Роскомнадзоре также отметили, что персональные данные сейчас нередко собирают без какой-либо четкой цели их использования, а оператором персональных данных является тот, кто их обрабатывает.
Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов призвал россиян не оставлять в Сети лишнюю информацию о себе, чтобы снизить риск утраты или взлома персональных данных. Он отмечал, что крупные «сливы» баз данных происходят на сайтах интернет-магазинов и сервисов доставки.