Роскомнадзор получит миллиарды от сбора за интернет-рекламу

Роскомнадзор ожидает получать 15 млрд ежегодно со сбора за интернет-рекламу

Роскомнадзор ожидает получать со сбора за распространение интернет-рекламы около 12–15 миллиардов рублей ежегодно. Об этом «Известиям» сообщил глава ведомства Андрей Липов.

По его словам, за второй квартал 2025 года собрали четыре миллиарда рублей.

«Рассчитываем, что будет получаться ежегодно не меньше 12–15 миллиардов рублей. Помимо сбора за рекламу ведомство осуществляет сбор за использование радиочастотного спектра», — сказал Липов.

Руководитель Роскомнадзора уточнил, что в 2024 году доходы регулятора составили 43,2 миллиарда рублей, а по итогам этого ожидается 46 миллиардов рублей.

В России с 1 апреля 2025 года в России ввели сбор за размещение интернет-рекламы в размере 3% от квартального дохода участников рынка, включая рекламные площадки, блогеров и агентства.

