Роскомнадзор отклонил четверть заявок на регистрацию от популярных блогеров

Роскомнадзор отклонил примерно четверть из полученных заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях. Об этом сообщил замруководителя службы Вадим Субботин в эфире «Соловьев Live» .

«На сегодняшний день владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги более 166 тысяч заявлений о регистрации», — уточнил он.

В перечне Роскомнадзора зарегистрировали свыше 71 тысячи страниц и каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. В регистрации отказали примерно в 41 тысяче случаев.

Граждане с популярными блогами с 1 ноября 2024 года обязаны предоставлять о себе сведения в РКН.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что блогерам, которые ведут страницы в социальных сетях, не входящие в реестр службы, не потребуется регистрация.