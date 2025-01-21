Роскомнадзор отклонил четверть заявок на регистрацию от популярных блогеров

Роскомнадзор отклонил примерно четверть из полученных заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях. Об этом сообщил замруководителя службы Вадим Субботин в эфире «Соловьев Live».
«На сегодняшний день владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги более 166 тысяч заявлений о регистрации», — уточнил он.
В перечне Роскомнадзора зарегистрировали свыше 71 тысячи страниц и каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. В регистрации отказали примерно в 41 тысяче случаев.
Граждане с популярными блогами с 1 ноября 2024 года обязаны предоставлять о себе сведения в РКН. Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что блогерам, которые ведут страницы в социальных сетях, не входящие в реестр службы, не потребуется регистрация.
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