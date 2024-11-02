Блогерам, ведущим страницы в соцсетях вне реестра РКН, не понадобится регистрация

Блогерам, ведущим страницы в социальных сетях, не входящих в реестр Роскомнадзора, не нужна будет регистрация. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале .

Он напомнил, что в реестр входят только Twitch, LiveJournal, Дзен, Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, RuTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и «Пикабу». Каналы с аудиторией, превышающей 10 тысяч подписчиков, на других сайтах не нуждаются в регистрации, пока они не попадут под блокировку или не будут признаны соцсетями.

Ранее управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко призвал блогеров не торопиться вносить данные в Роскомнадзор, поскольку закон наверняка еще будут дорабатывать, а пострадать от неправильного внесения данных будет проще, чем от их невнесения.