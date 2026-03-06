Роскомнадзор назвал исчерпывающим комментарий ФАС о рекламе в Telegram

ФАС дала исчерпывающие разъяснения касательно того, что реклама в Telegram считается в России незаконной. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщил РБК .

Ведомство попросили прокомментировать заявление о том, что рекламные объявления в мессенджере станут незаконными.

«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — отметили в РКН.

Федеральная антимонопольная служба 5 марта подтвердила, что размещение рекламы в Telegram нарушает российское законодательство, так как к платформе применяются ограничительные меры. Ответственность за это будет нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель

«В настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования», — уточнили в ФАС.

Ведомство рекомендовало участникам рынка проанализировать контент, который они размещают на ресурсах, попавших под санкции.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России не обсуждается введение штрафов за использование VPN. Он уточнил, что подобные слухи распускают мошенники.