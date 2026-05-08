Роскомнадзор добился отмены запрета информации сайта «ЯПлакалъ»

Московский городской суд отменил решение о запрете распространения информации сайта «ЯПлакалъ» по апелляционной жалобе Роскомнадзора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

В ведомстве подчеркнули, что надзорное ведомство вместе с первым заместителем прокурора Москвы подали жалобу на решение Чертановского районного суда о запрете к распространению в России информации с трех сайтов, включая «ЯПлакалъ».

Судебная коллегия отменила решение нижестоящей инстанции.

С требованием запретить к распространению информацию с сайта «ЯПлакалъ» и еще двух площадок с анекдотами в суд обратился чертановский межрайонный прокурор.

В ходе рассмотрения дела судья пришел к выводу, что в юмористическом контенте платформ есть высказывания, унижающие человеческое достоинство, а также оскорбления по расовой и национальной принадлежности. Решение о запрете должно было вступить в силу 28 мая.

Роскомнадзор заявил, что в решении суда не указаны конкретные материалы, подпадающие под запрет. Поэтому сайт «ЯПлакалъ» не попал в специализированный реестр для блокировки.

В конце апреля Роскомнадзор открыл 1730 российским компаниям доступ к зарубежному трафику через VPN для выполнения производственных задач. В ведомстве пояснили, что использование сетевых протоколов шифрования не запрещено для взаимодействия в сетях связи внутри страны.