Роскачество утвердило новый ГОСТ на супермаркеты, киоски и ПВЗ

В России утвердили обновленный гост, который устанавливает четкую типологию объектов розничной торговли. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

В документе характеризуют такие торговые форматы как супермаркеты, киоски, торговые павильоны, минимаркеты, пункты выдачи заказов. Основой для критериев стали размер торговых площадей, специфика ассортимента, формат обслуживания и особенности технологических процессов.

В ГОСТе описали различия между сортировочными центрами, ПВЗ, постаматами. В классификацию также добавили объекты логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ.

Документ вступит в силу 1 октября 2026 года.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов анонсировал появление ГОСТов на зеленую косметику и бытовую химию. Новые стандарты планируют установить в 2026 году. Также национальная система мониторинга качества собирается создать линейку зеленых ГОСТов с высокими экологическими требованиями для офисов и жилья.