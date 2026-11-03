Роскачество: регулярное планирование бюджета с помощью ИИ может привести к потере навыков самостоятельного контроля
Использовать искусственный интеллект как главного финансового помощника рискованно, хотя нейросети способны помочь в планировании бюджета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества
Специалисты пояснили, что алгоритмы нередко предлагают избыточную экономию, ошибаются в расчетах и опираются на шаблоны, игнорируя непредвиденные расходы и жизненные обстоятельства. Кроме того, слепое доверие технологиям может привести к потере навыков самостоятельного контроля, отметил KP.RU.
Вместе с тем ИИ экономит время при анализе трат и помогает осваивать финансовые термины. Эксперты рекомендовали проверять советы нейросетей через независимые источники, сопоставлять данные разных сервисов и помнить, что ответственность за деньги несет сам человек.