Роскачество: регулярное планирование бюджета с помощью ИИ может привести к потере навыков самостоятельного контроля

Использовать искусственный интеллект как главного финансового помощника рискованно, хотя нейросети способны помочь в планировании бюджета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества

Специалисты пояснили, что алгоритмы нередко предлагают избыточную экономию, ошибаются в расчетах и опираются на шаблоны, игнорируя непредвиденные расходы и жизненные обстоятельства. Кроме того, слепое доверие технологиям может привести к потере навыков самостоятельного контроля, отметил KP.RU.

Вместе с тем ИИ экономит время при анализе трат и помогает осваивать финансовые термины. Эксперты рекомендовали проверять советы нейросетей через независимые источники, сопоставлять данные разных сервисов и помнить, что ответственность за деньги несет сам человек.