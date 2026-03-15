Роскачество раскрыло опасности оплаты по номеру телефона

При оплате за товар переводом по номеру телефону покупатель может столкнуться с рядом угроз. Об этом RT рассказали в Роскачестве.

Продавцы настаивают на этой форме оплаты, так как она позволяет сэкономить на эквайринге. Переводы не фиксируются как выручка, что дает возможность уклоняться от налогов.

Также персонал в ряде случаев прибегает к такой схеме в обход работодателя, чтобы применить фиктивную скидку и забрать разницу себе, либо продать товар с истекающим сроком годности.

Но основная опасность для покупателя кроется в отсутствии правовой защиты. При такой схеме чек не выдают, а это значит, что воспользоваться гарантией, предъявить претензию обменять или вернуть товар у потребителя нет.

Ранее россиян предостерегли от мошенничества с оплатой по поддельным QR-кодам. После этого аферисты выводят украденные средства с помощью дропперов.