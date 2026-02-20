Россиян предостерегли от мошенничества с поддельными QR-кодами

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в разговоре с RT предупредил, что злоумышленники активно применяют фальшивые QR-коды для обмана граждан.

По его словам, мошенники используют поддельные коды в самых разных ситуациях: начиная от покупки билетов в театр через фишинговые ссылки и заканчивая фейковыми кодами на счетах за коммунальные услуги.

«Использовать QR-коды гораздо проще, так как изначально довольно сложно понять, настоящий код или нет», — отметил Воронин.

Он подчеркнул, что многие люди не проверяют сайты для оплаты, что позволяет мошенникам легко украсть деньги, выдавая себя за законные операции.

Эксперт указал, что при оплате через систему быстрых платежей (СБП) отсутствует необходимость подтверждения операции с помощью SMS-кода, что снижает бдительность граждан. Злоумышленники могут убедить людей отсканировать код и провести оплату, даже если сумма окажется другой.

Воронин отметил, что мошенники переключились на СБП, поскольку переводы по номеру телефона и оплата по QR-коду облегчают убеждение потенциальных жертв совершить операцию. После этого украденные средства оперативно выводятся с помощью дропперов.