Роскачество проверит дошираки и БАДы

Роскачество проверит лапшу быстрого приготовления, спортивное питание, биологически активные добавки и молочную продукцию с высоким содержанием белка. Об этом сообщил РИА «Новости» глава организации Максим Протасов.

«Мы посмотрим на такую растущую и достаточно емкую категорию, как лапша быстрого приготовления», — сказал он.

Протасов заметил, что многие офисные работники покупают и едят эту лапшу, поэтому попросили провести проверку.

Ранее нутрициолог Софья Кованова рассказала, лапшу быстрого приготовления можно есть не чаще двух раз в месяц. Такой продукт не может обеспечить организм необходимыми полезными веществами.