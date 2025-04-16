Роскачество призвало не покупать куличи с трещинами или подгорелыми боками

Пасха уже близко, и многие задумываются о покупке традиционного угощения — кулича. В преддверии праздника специалисты Роскачества поделились с телеканалом «Звезда» советами по выбору качественного изделия.

Представители организации призвали не приобретать куличи с трещинами или подгорелыми боками, так как это может свидетельствовать о нарушении технологии производства. Подгоревшая корочка — признак повышенного содержания канцерогенов и токсичного акриламида.

Роскачество советует при выборе кулича взять его в руки и оценить соотношение веса и объема. Качественный продукт не должен быть слишком пышным при малом весе. Если кулич маленький, но тяжелый, он может оказаться непропеченным.

Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на срок годности продукта. Обычно он составляет около 15 дней, но в отдельных случаях может достигать 40 суток. Иногда производители используют специальные материалы для упаковки кулича, что позволяет продлить срок его хранения.