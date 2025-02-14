Роскачество: при выборе торта важно обращать внимание на целостность упаковки

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко посоветовала особенно тщательно выбирать торт для праздника. Об этом сообщил News.ru .

Специалист рекомендовала всегда проверять дату изготовления и срок годности товара перед покупкой. Лучше отдавать предпочтение изделиям, содержащим натуральные ингредиенты, и избегать тех, где много консервантов.

«Убедитесь, что упаковка торта целая и не повреждена. Это предотвращает попадание воздуха и бактерий», — отметила эксперт.

По ее словам, срок хранения сладости зависит от типа начинки. Так, лакомство с заварным кремом или взбитыми сливками пригодно для употребления не больше шести часов.