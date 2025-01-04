Роскачество предупредило об опасности купленных на обочине незамерзаек

В составе зимних стеклоомывающих жидкостей, которые продают на обочинах дорог, можно обнаружить метанол. Этот спирт запрещено использовать в производстве любых автомобильных жидкостей, сообщили ТАСС в Роскачестве.

«Производство и оборот любых автомобильных жидкостей на основе метанола в России запрещен. Однако именно такие жидкости можно встретить на обочинах дорог у „левых“ продавцов, в том числе поэтому покупать их опасно», — отметили в организации.

При покупке незамерзайки на обочине можно нарваться на дешевую подделку, которая содержит вредные компоненты. В Роскачестве отметили, что стеклоомывающая жидкость надлежащего качества не должна иметь резкого химического запаха. На упаковке оригинального товара должны быть указаны полное наименование изготовителя, его адрес, состав и температурный диапазон.

Роспотребнадзор также предупредил об опасности метанола в составе незамерзайки. Метиловый спирт считается сильным ядом.