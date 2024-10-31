Роспотребнадзор: автомобильные «незамерзайки» с метанолом опасны для здоровья

Снег и существенное похолодание ожидаются во многих российских регионах. Как подготовить машину к зиме, рассказал « Петроград » со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Один из наиболее важных этапов — покупка стеклоомывающей жидкости. При выборе стоит учитывать определенные нюансы, так как некоторые средства представляют опасность для здоровья человека.

По данным организации, речь идет о «незамерзайках» с метиловым спиртом в составе. Метанол считается сильным ядом. Его использование в средствах для ухода за автомобилем запрещено. То же самое касается и продажи таких жидкостей.