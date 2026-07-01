Роскачество предупредило о возможной блокировке счетов из-за комментариев к переводам

Специалисты Роскачества рассказали, что шуточные комментарии к денежным переводам могут привести к блокировке и проверке счета. В беседе с сайтом Lenta.ru эксперты пояснили, какие сообщения могут быть опасны для отправителя.

По словам специалистов, иногда пользователи сами привлекают внимание службы безопасности банка, оставляя «токсичные» комментарии. К ним относятся намеки на незаконную деятельность, например, фразы типа «на взрывчатку» или «взятка».

«Важно понимать: банковские антифрод-системы не понимают иронии. Такие шутки могут закончиться автоматической блокировкой не только конкретного перевода, но и всего банковского счета, а в отдельных случаях — привлечением правоохранительных и следственных органов», — привел слова экспертов сайт URA.RU.

Также внимание службы безопасности могут привлечь переводы, связанные с коммерческой деятельностью. Эксперты посоветовали покупателям честно указывать в комментариях к таким переводам, что деньги отправляются за конкретный товар или оказанную услугу.

Само по себе наличие или отсутствие комментария — это далеко не единственный фактор, по которому алгоритмы вычисляют нелегальных предпринимателей. Кредитные организации оценивают профиль клиента комплексно, анализируя различные аспекты его финансовой деятельности.

Эксперты посоветовали использовать нейтральные бытовые формулировки, такие как «возврат долга», «на подарок», «за обед», и избегать слов-маркеров, связанных с криминалом, оружием или запрещенными веществами.