Роскачество предупредило о дефектах вин в мягких упаковках

Более половины вин в мягкой упаковке не смогли дотянуть до минимальной оценки ГОСТ из-за дефектов аромата и вкуса. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Роскачества.

Из 16 образцов ГОСТу не соответствовали девять.

«У многих — явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино», — отметили в организации.

Образцы отправили на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве уточнили, что специалисты проверят продукцию на признаки фальсификации. Производителям уже направили претензионные письма.

Исследование проводила комиссией из 12 экспертов-дегустаторов в аккредитованной лаборатории органолептических исследований.

