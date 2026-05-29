Роскачество предупредило о дефектах вин в мягких упаковках
Более половины вин в мягкой упаковке не смогли дотянуть до минимальной оценки ГОСТ из-за дефектов аромата и вкуса. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Роскачества.
Из 16 образцов ГОСТу не соответствовали девять.
«У многих — явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино», — отметили в организации.
Образцы отправили на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве уточнили, что специалисты проверят продукцию на признаки фальсификации. Производителям уже направили претензионные письма.
Исследование проводила комиссией из 12 экспертов-дегустаторов в аккредитованной лаборатории органолептических исследований.
