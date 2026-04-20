Доцент РАНХиГС Черниговский связал популярность безалкогольного пива с трендом на ЗОЖ

Производство безалкогольного пива и вина обходится дороже, однако их популярность увеличивается благодаря тренду на здоровый образ жизни и удобству продажи на различных площадках. Об этом сообщил доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с ИА НСН .

По его словам, в России эта тенденция наблюдается уже не первый год, но не означает полного отказа от классических напитков. По рыночным оценкам, доля безалкогольного пива в рознице составляет около 2,5%, а ежегодный рост сегмента оценивается в 10–12%.

«Однако в натуральном выражении категория пока остается сравнительно небольшой по отношению к классическому пиву», — отметил эксперт.

Он также добавил, что производство безалкогольного пива и вина стоит дороже, поскольку эти напитки сначала изготавливаются по традиционной технологии, а затем из них удаляется алкоголь.