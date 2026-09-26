Роскачество посоветовало закупать к Новому году продукты долгого хранения

Часть продуктов для новогоднего стола можно купить заранее, а скоропортящиеся товары лучше оставить на последние дни перед праздником. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества.

По данным ведомства, заранее стоит приобретать продукты с длительным сроком хранения, которые при соблюдении условий производителя сохраняют свойства несколько месяцев. К ним относятся крупы, макаронные изделия, сахар, мука, консервы, мед, чай, кофе, какао, растительное масло, некоторые виды сладостей и орехов, пишет «ФедералПресс».

Скоропортящиеся товары — свежее мясо и рыбу, молочные изделия, яйца, готовые блюда и мягкие сыры — в Роскачестве рекомендуют покупать непосредственно перед праздником. Их безопасность зависит от соблюдения холодовой цепи и срока годности.

Заблаговременно можно запастись компонентами для новогодней выпечки и сладких блюд: сухофруктами, орехами и плиточным шоколадом. Держать их советуют в прохладном и сухом месте, защищенном от солнечного света, а при нарушении герметичности упаковки использовать в ближайшее время.

Перед покупкой любых продуктов длительного хранения эксперты рекомендуют проверять целостность упаковки и срок годности, а также убедиться, что дома получится воссоздать нужные температуру и влажность.