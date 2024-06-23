Росийского министра научили в СИЗО «входить в хату»

Врио министра Пивкин рассказал, что в СИЗО его научили входить в хату

Временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, арестованный по делу превышении полномочий, признался, что после ночи в СИЗО «проснулся другим человеком». Об этом сообщило местное издание «63» .

Об условиях содержания в СИЗО подозреваемый рассказал на судебном заседании. Адвокат спросил подзащитного, сколько заключенных в его камере.

«В хате? Двое. Объяснили, как входить в хату. <…> Утром я проснулся другим человеком», — рассказала Пивкин.

Одного из своих сокамерников, который обладает богатым тюремным опытом, чиновник назвал «консультантом». Также Пивкин попросил передать ему сигареты и признался, что резко закурил.

Ивана Пивкина задержали прямо в рабочем кабинете в пятницу, 21 июня. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Октябрьский районный суд Самары арестовал подозреваемого на два месяца. Из зала заседаний чиновника отправили в СИЗО.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в Самарской области существовал «преступный коррупционный картель». По его словам, все заказы на строительство и ремонт дорог распределялись между определенным пулом подрядчиков. За это строительные компании платили миллиардные «взносы».