Врио министра транспорта Самарской области отправили в СИЗО на 2 месяца

Врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий. Под стражей он проведет два месяца, сообщило РИА «Новости» .

Постановление об аресте вынес Октябрьский районный суд Самары.

О задержании Пивкина прямо в рабочем кабинете стало известно 21 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, подчеркнув, что борьба с самарской коррупцией вышла на новый уровень. После, по данным парламентария, в доме у одиозного чиновника провели обыски.

Против Пивкина возбудили дело о превышении полномочий, и оно, по оценке Хинштейна, может стать настоящей бомбой, последствия от которой трудно переоценить.

«Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков», — подчеркнул он.

За право работать в регионе подрядчиков обязали перечислять «взносы» в различные фонды, откуда деньги затем выводили и присваивали. Речь идет о миллиардах рублей.

«По данным следствия, дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Пивкина (айфоны, компьютеры, часы) и выделяли деньги на другие задачи: вплоть до оплаты адвокатских услуг для руководителей Минтранса», — возмутился депутат.

При этом, добавил Хинштейн, Пивкина считали, можно сказать, непотопляемым — на посту он провел 12 лет вопреки скандалам в дорожно-транспортной отрасли.

«Для понимания масштаба: за годы работы Пивкина через его руки прошло… более 200 миллиардов „дорожных“ денег. Сколько из них осело в чиновничьих карманах — вопрос открытый», — заключил он.