Росгвардия обеспечила безопасность в Москве во время прибытия Благодатного огня

Правопорядок и общественную безопасность во время прибытия Благодатного огня в Москве накануне Пасхи обеспечили сотрудники Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь специальным рейсом из Иерусалима в международный аэропорт Внуково. Там его встретили представители епархии Русской православной церкви.

«Для его проноса с борта самолета до кортежа был организован „коридор безопасности“», — сообщили в пресс-службе.

На страже порядка были сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве совместно с коллегами из МВД России.

Благодатный огонь доставили к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и в 15 других церквях.

Церемония схождения Благодатного огня ежегодно проходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня. На мероприятие приезжают десятки тысяч паломников со всего мира.