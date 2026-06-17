Полеты легких и сверхлегких воздушных судов ограничили в Центральной России

Росавиация ограничила полеты легких и сверхлегких воздушных судов в Москве, Подмосковье и над частью территорий окрестных областей на высоте до 5,2 тысячи метров с 20 июня и до особого уведомления. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Исключение касается только самолетов государственной и экспериментальной авиации. Регулярные и чартерные рейсы из аэропортов будут выполняться по расписанию.

Такие меры приняли по предложению Министерства обороны, выдвинутому в конце мая, чтобы обеспечить безопасность полетов.

По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сейчас действуют в аэропортах Ярославля, Череповца и Геленджика. Ранее сегодня их вводили в столичных аэропортах, а также в воздушных гаванях Калуги, Сочи, Краснодара и Пензы.