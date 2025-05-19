Росавиация раскрыла позицию других стран по авиасообщению с Россией

Авиационные власти ряда зарубежных стран готовы возобновить авиасообщение с Россией, с Росавиацией такая возможность обсуждается. Об этом сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, его слова привел ТАСС .

Ядров отметил, что идет совместная работа с Минэкономразвития, Минтрансом и МИД по развитию международного авиасообщения.

«Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, приостановившие полеты, готовы возобновлять их», — отметил он.

Глава ведомства добавил, что также есть страны, в которые готовы летать отечественные авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться санкционные ограничения.

На сегодняшний день без пересадок из России можно улететь всего в 38 стран, причем в 17 из них выполняют рейсы и российские, и иностранные авиаперевозчики.

Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы в российские города.