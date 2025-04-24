Росавиация оценила последствия извержения вулкана Безымянного для авиации

Активность вулкана Безымянного на Камчатке не повлияла на выполнение рейсов в аэропорт Елизово. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росавиации.

«Активность вулкана Безымянного на Камчатке на выполнении рейсов в аэропорт Елизово и транзитных полетах иностранных авиаперевозчиков не отразилась. Специалисты госкорпорации по ОрВД и Росавиации в Камчатском крае усилили мониторинг за работой гражданской авиации», — сообщили ведомстве.



В Росавиации уточнили, что с 24 апреля зафиксировали тренд на уменьшение активности вулкана. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения выпустила сообщение об изменении авиационного кода опасности с «красного» на «оранжевый».

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 21 апреля также сообщал, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевского, высочайшего действующего вулкана в Евразии.