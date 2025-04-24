Вулкан Безымянный начал стрелять пеплом на Камчатке

Вулкан Безымянный произвел несколько выбросов пепла на высоту до 12 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала геофизической службы РАН.

«За прошедшую ночь, по сейсмическим данным, на вулкане произошло три пепловых выброса. Высота каждого составила около 6000 метров над уровнем моря», — отметили специалисты.

В филиале уточнили, что в 11:10 зафиксировали выброс около 10–12 тысяч метров. Ему присвоили «красный» код авиационной опасности. На пути распространения пеплового шлейфа находится поселок Ключи.

Туристические группы в районе вулкана не регистрировались. Спасатели предупредили путешественников об опасности поездок в районе Безымянного. Сейчас вулкан закрыт плотной облачностью.

Несколько дней назад на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской. Он расположен в 30 километрах от населенного пункта Ключи, где проживает около 4,5 тысячи человек.