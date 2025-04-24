Вулкан Безымянный начал стрелять пеплом на Камчатке
Вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой около 12 километров
Вулкан Безымянный произвел несколько выбросов пепла на высоту до 12 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала геофизической службы РАН.
«За прошедшую ночь, по сейсмическим данным, на вулкане произошло три пепловых выброса. Высота каждого составила около 6000 метров над уровнем моря», — отметили специалисты.
В филиале уточнили, что в 11:10 зафиксировали выброс около 10–12 тысяч метров. Ему присвоили «красный» код авиационной опасности. На пути распространения пеплового шлейфа находится поселок Ключи.
Туристические группы в районе вулкана не регистрировались. Спасатели предупредили путешественников об опасности поездок в районе Безымянного. Сейчас вулкан закрыт плотной облачностью.
Несколько дней назад на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевской. Он расположен в 30 километрах от населенного пункта Ключи, где проживает около 4,5 тысячи человек.