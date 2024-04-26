Росавиация не нашла оснований для заявлений о росте стоимости билетов | 360°

Общество 26 апреля 2024, 18:00 Росавиация не нашла оснований для заявлений о росте стоимости билетов Росавиация: оснований для заявлений о росте цен не билеты нет РИА «Новости»

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На сегодняшний день оснований для заявлений о росте стоимости авиабилетов нет. С таким заявлением выступила Росавиация в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отреагировали на информацию ряда СМИ, которые, ссылаясь на анонимных экспертов, заявили о возможном подорожании билетов на 5-7% из-за требования высаживать пассажиров при духоте в самолетах.

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«Но для таких заявлений нет объективных оснований», — пояснили в пресс-службе.

Ранее Росавиация и Госавианадзор потребовали от авиаперевозчиков соблюдать санитарные нормы и не допускать нахождения пассажиров в самолете, если в салоне температура воздуха превышает +25 градусов.

Также ФАС начала проверки из-за жалоб россиян на рост цен на авиабилеты, в том числе на рейсы «Аэрофлота» и «Победы».