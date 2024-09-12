«Ромир» рассказал, сколько бургеров могут позволить себе россияне

«Ромир»: в среднем россияне могут купить на зарплату 472 бургера

На средний месячный доход гражданин России может купить 472 бургера. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование российского потребительского рынка от «Ромир».

Потребители в Москве в первом полугодии 2024 года могли позволить себе приобрести больше, чем другие жители РФ. Москвич на одну заработную плату мог купить 850 бургеров.

Исследование «Ромир» получило название «индекс бургера». Оно рассчитывалось как отношение средней заработной платы к средней стоимости бургеров, уточнило издание.

Авторы исследования взяли за основу три бургера в сетях ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», Rostic’s и Burger King. Далее вывели среднюю стоимость за один бургер и посчитали, какое количество сэндвичей могут позволить себе россияне на одну заработную плату.

Ранее исследование «Антиконтрафакта» показало, что почти 90% армянских коньяков на российских прилавках оказались небезопасными.