Роман Сорокина начали проверять из-за постельных сцен с несовершеннолетними | 360°

Общество 10 мая 2024, 08:17 Роман Сорокина начали проверять из-за постельных сцен с несовершеннолетними РИА «Новости»: из-за романа Сорокина «Наследие» начали доследственную проверку РИА «Новости»

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Правоохранительные органы начали доследственную проверку из-за романа Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, причиной проверки стало обнаруженное в произведении описание сексуальных сцен с несовершеннолетними.

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«Начали доследственную проверку по статье „Изготовление и оборот предметов или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних“. Причиной, предварительно, стало наличие в книге описаний постельных сцен с участием несовершеннолетних», — отметил источник.

В апреле издательская группа «Эксмо-АСТ» в Telegram-канале объявила о приостановлении продаж произведений Владимира Сорокина «Наследие», Джеймса Болдуина «Комната Джованни и Майкла Каннингема „Дом на краю света“. В компании заявили, что в указанных книгах содержится запрещенная законодательством информация.

Ранее ЛГБТ*-пропаганду нашли в фильме о Бриджит Джонс и «Дылде».

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.