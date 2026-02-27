Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи

Роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи. В издательстве АСТ это объяснили риском появления претензий от правоохранительных органов, сообщил ТАСС .

Книга впервые вышла в 1999 году. Сюжет строится вокруг «голубого сала» — вещества, которое вырабатывают клоны русских писателей. Действие разворачивается в двух временных пластах: во второй половине XXI века и в альтернативном 1954 году.

«Большой театр до потолка залит нечистотами, история ХХ века вывернута наизнанку», — указано в аннотации к роману.

На странице книги на сайте издательства появилась плашка с предупреждением о вреде наркотиков — это стандартное предупреждение для ряда произведений. Другие детали и возможные причины изъятия не уточнили.

Ранее в Белоруссии запретили роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Книгу признали вредной для национальных интересов республики.