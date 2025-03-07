Rolls-Royce Владимира Ленина будут реставрировать в Санкт-Петербурге

В Фонде науки и техники Государственного музея истории Санкт-Петербурга находится автомобиль Rolls-Royce первой половины XX века, который принадлежал Владимиру Ленину. Специалисты планируют отреставрировать машину и представить ее жителям и гостям города в 2026 году. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Главный хранитель Государственного музея истории Петербурга Вероника Коппель рассказала, что машина была произведена в Англии в 1916 году. Она точно находилась в распоряжении советской власти и вождя мирового пролетариата. Есть информация, что Rolls-Royce использовался для загородных прогулок Ленина в усадьбе Большие Горки.

Известно, что после смерти Владимира Ленина автомобиль отправили на хранение в Москву, а затем переместили в Ленинград. В 1964 году машину использовали как игровую на съемках фильмов о Ленине. После этого автомобиль передали в Ленинградский филиал Центрального музея Ленина Мраморного дворца. Он участвовал в съемках еще нескольких картин, а позже стал экспонатом музея, добавил сайт «Петроград».

Как сообщила Вероника Коппель, научную экспертизу и реставрацию Rolls-Royce провели только в октябре 1995 года на киностудии «Ленфильм». При этом большинство деталей автомобиля уже не были оригинальными. Сейчас задание на реставрацию машины находится в работе. Специалисты предполагают, что придется воссоздавать детали автомобиля, делая их точные копии.