Студенты МГИМО поздравили одногруппниц с Международным женским днем и подарили им браслеты Cartier. Видео с распаковкой подарков разлетелось по соцсетям.

На кадрах девушки в аудитории открывают красные коробки, примеряют украшения и делятся эмоциями. Ролик сопровождается треком «Подарок» исполнителей AKULICH и Молодой Платон.

Видео быстро набрало популярность и вызвало активное обсуждение пользователей. Многие удивились стоимости подарков, другие предположили, что украшения могут быть подделкой.

Таким образом студенты решили ответить на подарки, которые получили ранее на День защитника Отечества. Тогда девушки подарили одногруппникам часы Rolex.