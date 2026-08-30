Рог оленя и барабаны. Что забыли пассажиры московского метро этим летом
Рог оленя и барабан оказались среди забытых вещей в метро летом 2026 года
Более 20 тысяч вещей забытых вещей пассажиров московского метра оказались на складах за лето. Среди необычных находок — рог оленя, музыкальные инструменты и электронная мухобойка, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах зонты — на складах их накопилось более 2,5 тысяч. Среди других находок оказались скрипки, гитары и электронные барабанные установки, картины, фигурки народных промыслов, набор цветных линз, портсигар и сумка с рогом оленя.
За три летних месяца владельцы забрали более четырех тысяч предметов. Остальные вещи находятся на складах и ожидают хозяев. Проверить наличие пропажи можно через контакт-центр «Московский транспорт» или мобильное приложение «Метро Москвы».
Система хранения забытых вещей появилась в Московском метрополитене в 1953 году. Сейчас пассажирские находки принимают три склада на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». Туда поступают предметы, обнаруженные не только в метро, но и в автобусах, трамваях, поездах МЦК и МЦД, а также на речном транспорте и причалах.
Сервис также начал принимать находки с Ленинградского вокзала. После его подключения пассажиры передали туда более 500 вещей. Среди них чаще всего встречались зонты, туристические подушки, головные уборы, беспроводные наушники, поводки и крупные чемоданы.
Ранее столичное метро запустило кампанию с правилами безопасности для детей.