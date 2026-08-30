Рог оленя и барабаны. Что забыли пассажиры московского метро этим летом

Более 20 тысяч вещей забытых вещей пассажиров московского метра оказались на складах за лето. Среди необычных находок — рог оленя, музыкальные инструменты и электронная мухобойка, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах зонты — на складах их накопилось более 2,5 тысяч. Среди других находок оказались скрипки, гитары и электронные барабанные установки, картины, фигурки народных промыслов, набор цветных линз, портсигар и сумка с рогом оленя.

За три летних месяца владельцы забрали более четырех тысяч предметов. Остальные вещи находятся на складах и ожидают хозяев. Проверить наличие пропажи можно через контакт-центр «Московский транспорт» или мобильное приложение «Метро Москвы».