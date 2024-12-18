«Рофлить» и «имба». Мэр Екатеринбурга удивил знаниями молодежного сленга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе прямой линии с горожанами объяснил значение слов, которые часто использует молодежь. Запись эфира опубликовали на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Во время программы местная жительница спросила у Орлова, знает ли он значение таких слов, как «имба» и «рофлить». В ответ градоначальник рассказал, что накануне ему подарили словарь молодежного сленга, который он успел изучить.

«Если я не ошибаюсь, рофлить — это смеяться, шутить, веселиться. Рофл — это шутка, по сути. А имба — это нечто настолько уникальное, которое ломает все стереотипы», — пояснил он.

Кроме того, Орлов указал на свою преемственность классическому русскому языку. Мэр Екатеринбурга выразил уверенность, что современный уровень образования в России позволяет им владеть и молодежи.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев случайно выложил в свой Telegram-канал голосовое сообщение, в котором критикует организацию тренировок тольяттинского хоккейного клуба «Лада».