Глава Самарской области по ошибке выложил «голосовое» с критикой ХК «Лада»

Досадный промах при использовании мессенджера допустил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В его Telegram-канале появилось голосовое сообщение с критикой организации тренировок тольяттинского хоккейного клуба «Лада».

Автор публикации с голосом руководителя региона поделился впечатлениями от посещения спортивного зала базы команды. Особенно сильной критике он подверг тренажеры, которые оказались не только старыми, но и в недостаточном количестве. Спустя некоторое время запись из Telegram-канала Федорищева исчезла.

Сам губернатор в комментарии Mash признал ошибку и заявил, что сообщение отправлял главе областного правительства Дмитрию Яковлеву, но случайно опубликовал в своем канале.

Аккуратней пользоваться Telegram призвали россиян специалисты по кибербезопасности. Они пояснили, что в последнее время мошенники стали чаще перехватывать аккаунты для последующих рассылок по контактам фишинговых ссылок под видом подарочной подписки Telegram Premium.