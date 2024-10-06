Родственникам «депутата Наливкина» придется собирать деньги на его похороны

Mash: у близких «депутата Наливкина» не оказалось денег на его похороны

У родственников умершего актера Андрея Неретина, известного как «депутат Виталий Наливкин», не оказалось денег на его похороны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, близким придется собирать средства, чтобы организовать траурную церемонию.

Актер играл роль депутата Гордумы Уссурийска. Сообщалось, что «Наливкин» ушел из жизни во сне. Предварительной причиной стал оторвавшийся тромб. Неретин пережил инсульт и перенс операцию по замене тазобедренного сустава.

Юмористический сериал с «депутатом» перестали снимать, когда в отношении его создателей завели уголовное дело. Авторы попали под статью о хулиганстве с использованием взрывного устройства.