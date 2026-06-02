Родные погибших из группы Дятлова потребовали расследования, как по делу царской семьи

Причины гибели девяти человек из группы Игоря Дятлова в Свердловской области неизвестны до сих пор. С 1959 года история обросла массой легенд, которые тиражируются различными изданиями. Но никто не думает о том, какую боль они приносят родственникам, заявил в комментарии 360.ru представляющий интересы сестры руководителя группы Татьяны Перминовой адвокат Евгений Черноусов.

Он подчеркнул, что вместе с еще двумя родственниками погибших много лет пытается добиться возбуждения нового уголовного дела, чтобы окончательно установить причины гибели туристов и остановить спекуляции вокруг их имени.

«Причины и обстоятельства смерти девяти туристов не установлены до сих пор. При этом на федеральных каналах появляются люди, которые не имеют к этой истории никакого отношения и выдвигают различные версии», — заявил Черноусов.

Адвокат добавил, что неоднократно слышал, что группу Дятлова убили, а перед смертью пытали огнем. При этом никаких доказательств авторы подобных теорий не приводят, а родственники погибших продолжают страдать, не зная правды.

«Поэтому мы требуем прекратить подобные показы, возбудить реальное уголовное дело <…> и провести расследование так же, как по убийству царской семьи», — сказал Черноусов.

Он пояснил, что только криминалисты могут назначить эксгумацию тел девяти погибших для проведения экспертизы, провести допросы и следственные эксперименты, чтобы рассмотреть все версии случившегося. Кроме того, сотрудники СК обладают достаточными полномочиями, чтобы получить ответы на свои запросы от военных и спецслужб.

По словам адвоката, Татьяна Перминова готова дать показания, чтобы узнать настоящие причины гибели брата.

В августе 2021 года в больнице Екатеринбурга от ковида умер руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. На протяжении 20 лет он собирал материалы и пытался найти причину гибели туристов. Перед госпитализацией Кунцевич посетил перевал Дятлова в последний раз.