Родительская суббота и день Казанской иконы Божией Матери ожидают верующих в первых числах ноября

В церковном календаре ноябрь щедр на события и православные праздники. Так, 2 ноября состоится Димитриевская родительская суббота, пишет «ФедералПресс» .

В этот день принято посещать церковь и кладбище, поминать усопших и прибирать их могилы. Уже 4 ноября верующие отметят день Казанской иконы Божией Матери, которая является одной из самых почитаемых в православии.

В среду, 6 ноября, церковь будет чтить икону «Всех скорбящих радость», которая считается чудотворной. В пятницу, 8 ноября, — день памяти Святого великомученика Димитрия Солунского. Его называют обличителем язычества, пострадавшим во время гонений на христиан.