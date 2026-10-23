Родителям посоветовали научить детей готовить и оплачивать счета до переезда

Перед переездом ребенка в отдельное жилье родителям стоит научить его базовым бытовым навыкам. Об этом сообщил Ura.ru .

Сначала ребенка нужно научить планировать расходы и отличать желаемое от обязательного: объяснить, как работает бюджет на месяц, какие платежи обязательны, как читать квитанции за жилье и коммунальные услуги, снимать и передавать показания счетчиков и не пропускать сроки. Отдельно стоит показать, как откладывать небольшую подушку безопасности и что делать, если денег не хватает. Полезно вместе составить список регулярных трат: аренда, связь, интернет, продукты, транспорт и подписки.

Самостоятельная жизнь начинается с простых бытовых привычек: приготовить несколько базовых блюд, мыть посуду сразу, знать, как пользоваться стиральной машиной и читать ярлыки на одежде. Ребенка стоит научить гладить рубашку, пришивать пуговицу, менять лампочку и вызывать мастера, если поломка серьезная. Заранее можно договориться о простом графике уборки, чтобы дом не превращался в зону хаоса.

Также важно объяснить, где хранятся паспорт, полис, документы на жилье и медицинские записи, и записать контакты экстренных служб. Ребенок должен уметь самостоятельно записываться к врачу, следить за сроками приема лекарств и не игнорировать симптомы. Полезно собрать небольшую аптечку и список важных контактов — свой, родителей и врача.