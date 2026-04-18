МВД призвало родителей говорить с детьми о рисках мошенничества

В МВД призвали родителей чаще разговаривать с детьми о рисках столкнуться с мошенничеством. По данным ведомства, злоумышленники используют несколько распространенных схем, чтобы втянуть подростков в противоправные действия.

Одна из них — обещание легкого заработка и «полезных знакомств». На практике школьников постепенно вовлекают в мошенничество, кражи и другие преступления.

Еще один способ — так называемые «секретные операции». Аферисты представляются сотрудниками спецслужб, убеждают подростка перевести деньги, а затем дают «задания», например выступать курьером. При отказе начинают угрожать уголовной ответственностью.

Также в числе распространенных схема с выманиванием кодов из СМС под видом звонков от служб доставки. Получив доступ к аккаунтам, мошенники запугивают жертву и вынуждают переводить деньги, представляясь правоохранителями.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты стали действовать под видом покупателей на площадках с объявлениями.