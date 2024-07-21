Медицинским вузам России добавят бюджетных мест

Количество бюджетных мест в медицинских вузах России начнут поэтапно увеличивать с 2025 года. Такое поручение дал премьер-министр России министерству образования и науки, сообщила пресс-служба правительства.

Так же задачу по увеличению бюджетных мест в медицинских колледжах премьер поставил перед министерством просвещения.

Расширение приема студентов бюджетников проведут в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для увеличения числа специалистов в больницах и поликлиниках. Все предложения включат в окончательную версию национального проекта к началу августа.

Всего в рамках программы реализуют 11 проектов. Из них четыре посвятили поддержке людей, которым нужна помощь в лечении всех видов рака, сахарного диабета, гепатита C и сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе выступления Мишустин напомнил, что президент поставил цель увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году и приблизиться к 81 году в 2036-м.

О запуске новых пяти новых национальных проектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России» — президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что реализация четырех программ начнется в 2025 году. Работа над проектом, посвященным молодежи, идет уже сейчас.