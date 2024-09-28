В Белоруссии увидели в квадроберах будущих священников

Протоиерей Сергей Лепин из Белоруссии, ранее возглавлявший Синодальный информационный отдел Белорусской православной церкви, заступился за представителей субкультур квадроберов и хоббихорсеров. Об этом он заявил в разговоре с MK.ru .

Лепин назвал субкультуру квадроберов божьим промыслом. Священник напомнил, что в прошлом представители различных неформальных течений 80-90-х годов, вызывавших недоумение, впоследствии стали священнослужителями.

«Сначала удивлялись священникам, которые в прошлом были комсомольцами, но все привыкли. Потом удивлялись тем из них, кто когда-то был хиппи. Но и к этому привыкли. Сегодня никто уже не удивляется даже священникам-байкерам. В этом, я подозреваю, и заключается дивный божий промысл», — заявил протоиерей.

Ранее психиатр Василий Шуров высказывал мнение о необходимости создания в России специализированных центров для тренировки квадроберов. По его словам, это помогло бы сократить количество конфликтных ситуаций между увлекающимися этой субкультурой детьми и окружающими. Шуров отметил, что такие центры могли бы функционировать по принципу спортивных секций, где дети могли бы безопасно развивать свои навыки.