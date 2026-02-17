«Родина там, где деньги». Ахмедова шокировала правдой о побеге Нурмагомедова

Член Совета при президенте России Марина Ахмедова в телеграм-канале выступила с резким заявлением в адрес Хабиба Нурмагомедова. Медиаменеджер предположила, что спортсмен «наконец, определился с Родиной».

Таким образом Ахмедова отреагировала на сообщения прессы — Нурмагомедов, предположительно, полностью вышел из российских бизнес-проектов, покинул фонды и благотворительные организации.

По версии СМИ, непобежденный чемпион UFC намерен сосредоточить свои инвестиции исключительно в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ежегодный доход Нурмагомедова в ОАЭ пресса оценивала в 46 миллионов долларов. Ахмедова отметила, что не знала, что спортсмен «такой богатый человек».

«Вот вам и национальный герой», — написала медиаменеджер.

Марина Ахмедова пояснила, что, по ее мнению, с такими ресурсами Хабиб Нурмагомедов мог бы оказать существенную поддержку Дагестану — республике, под флагом которой он выступал на международной арене.

«Хорошо, что он, наконец, определился с родиной. Родина там, где деньги, а не там, где папаха», — резюмировала Ахмедова.

Кроме того, общественный деятель выразила надежду, что после прекращения деловых связей с Россией Нурмагомедов перестанет читать дагестанцам «нравоучения».

О том, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вышел из всех российских активов, сообщал Mash. По версии этого телеграм-канала, свой бойцовский клуб Eagles спортсмен якобы отдал предпринимателю Зиявудину Магомедову. Последнего в 2018 году осудили за хищение 2,5 миллиарда рублей.