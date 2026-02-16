Бывший чемпион UFC Нурмагомедов закрыл бизнес в России и инвестировал в ОАЭ

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов решил закрыть все бизнесы в России и инвестировать в Объединенные Арабские Эмираты. Спортсмен полностью прекратил предпринимательскую деятельность на родине и зарабатывает за границей, его ежегодный доход — около 50 миллионов долларов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash на Спорте .

В 2025 году он перестал работать в качестве индивидуального предпринимателя, добился снятия ограничений со счетов и вышел из российских активов.

С 2021 года спортсмен вышел из состава участников фонда «Росси» и собственной благотворительной организации. Его туристическое агентство «Хикмит Травел» закрыли еще в 2022-м, бренд одежды «Сильди» Нурмагомедов передал брату, а также экс-чемпион UFC перестал числиться среди учредителей оператора связи «Первый мобильный».

Права на клуб Eagles перешли к Зиявудину Магомедову, которого в 2018-м осудили за хищение 2,5 миллиарда рублей и организацию ОПГ. Сейчас у клуба заморожены 16 счетов, основная причина блокировок — налоговые нарушения.

При этом в ОАЭ у спортсмена все отлично. Согласно выпискам из реестров, Нурмагомедов открыл сеть KHABIB GYM, которая ежегодно приносит до шести миллионов долларов прибыли за счет роялти, а также выкупил клуб Gorilla FC за миллион долларов, дав ему новое имя — EAGLE FC. Общий заработок спортсмена в Эмиратах составляет приблизительно 46 миллионов долларов в год.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram получил более 347 миллионов рублей с продажи коллекционных папах Хабиба Нурмагомедова. Цифровые товары продали на аукционе.